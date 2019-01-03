Премьер Пакистана пообещал гражданам наступление «золотой эры» в 2019 году

Исламабад, , 16:16 — REGNUM В своём новогоднем обращении к гражданам в социальной сети «Твиттер» премьер-министр Пакистана Имран Хан позитивно оценил перспективы страны.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Имран Хан, поздравляя соотечественников с наступлением нового 2019 года отметил, что за короткий промежуток времени, пока он находится у власти, правительству удалось успешно разрешить 100 тысяч жалоб граждан на специальном правительственном портале: самый большой показатель за всю историю страны.

Премьер-министр пообещал соотечественникам наступление «золотой эры» в 2019 году. По словам Имрана Хана, его деятельность в новом году будет посвящена искоренению «четырёх зол» Пакистана: бедность, неграмотность, несправедливость и коррупция.