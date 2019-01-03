Кубинский лидер Мигель Диас-Канель поздравил кубинцев с 60-летием Революции

Гавана, , 15:18 — REGNUM Председатель Государственного Совета Кубы Мигель Диас-Канель поздравил соотечественников с 60-летним юбилеем победы Кубинской революции. Как сообщило кубинское агентство «Хувентуд Ребельде», политик подчеркнул, что успехи, которых за эти годы добилась Куба, являются достойным поводом для празднования.

«Скажем «да» празднику, скажем «да» радости и готовности неустанно защищать всё, что мы вместе создаём и развиваем», — написал в своём «Твиттере» кубинский лидер.

«Честь и слава тем, кто в январе 1959 года положил конец тёмным временам диктатуры Батисты (Фульхенсио Батиста — кубинский диктатор в 1952—1959 гг.) и завоевал для Кубы звание Острова свободы», — отдал дань памяти героев Революции Диас-Канель.

1 января 1959 года в результате нескольких лет упорной борьбы с режимом Батисты кубинская повстанческая армия под руководством Эрнесто Че Геварой и Камило Сьенфуэгосом, заняла Гавану. 8 января в город вошли оставшиеся части армии во главе с Фиделем Кастро. Вступление армии в столицу ознаменовало окончательную победу Революции.