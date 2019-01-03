Правительство Йемена призвало ООН обеспечить вывод войск хуситов из Ходейды

Сана, , 16:02 — REGNUM 2 января официальное правительство Йемена призвало ООН оказать «прямую» поддержку в выводе войск хуситов, вооруженной группировки шиитов-зейдитов, из портового города Ходейда и их переходе на сторону правительства. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в ОАЭ, вывод войск должен осуществляться в соответствии с положениями договора, заключенного в Швеции.

Данные заявления последовали за участившимися попытками хуситов прорвать линию прекращения огня и отказа от предоставления доступа международному сообществу к гуманитарным коридорам, а также действиями, подрывающими соглашение по выводу войск.