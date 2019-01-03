В Сомали спецпредставителя ООН объявили персоной нон-грата

Могадишо, , 15:14 — REGNUM 2 января правительство Сомали объявило спецпредставителя ООН Николаса Хайсома персоной нон-грата. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, свое решение чиновники страны объясняют постоянным вмешательством Хайсома во внутренние дела государства, что подвергает угрозе суверенитет страны.

Министр иностранных дел Сомали Ахмед Иссе Авад во время пресс-конференции заявил, что спецпредставитель ООН по содействию Сомали «не может продолжать работу в стране». «Это решение последовало после того, как Хайсом начал откровенно злоупотреблять своими должностными полномочиями».

Ранее Хайсом направил официальное письмо министру внутренних дел, где выразил свое беспокойство по поводу ареста более 300 человек, участвовавших в протестах 13, 14 и 15 декабря, а также Мухтара Робоу, представителя группировки «Аль-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что вызвало столкновения между группировкой и правительственной армией Сомали.