В преддверии выборов в Индии власть обещает электроэнергию в каждый дом

Нью-Дели, , 19:45 — REGNUM Министр энергетики Индии Радж Кумар Сингх заявил, что бесперебойная подача электроэнергии будет обеспечена по всей стране с 1 апреля этого года. Об этом сообщило индийское новостное издание «NDTV Кхабар».

Отвечая на вопросы журналистов, Радж Кумар Сингх подчеркнул, что электричество является важнейшим ресурсом в современном мире. Он отметил, что целью правительства во главе с Нарендрой Моди является электрификация 25 миллионов домов. Министр энергетики Радж Кумар Сингх заявил, что планка была снижена по сравнению с изначальной целью в 40 миллионов для того, чтобы учесть миграцию из сельской местности в города. По мнению экспертов, достижение полной электрификации станет ошеломительным успехом правительства Нарендры Моди накануне всеобщих парламентских выборов 2019 года.

Достижение полной электрификации всей территории Индии было одним из основных предвыборных обещаний правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП). Тем не менее, правительству страны не удалось достичь данную цель к заявленному ранее сроку до 31 декабря 2018 года. По официальным оценкам, на 31 декабря 2018 года примерно 1,05 миллиона домов по всей Индии не подключено к электричеству. Сообщается, что с момента прихода к власти «Индийской народной партии» в 2014 году 23,9 миллиона семей получили доступ к электроэнергии.