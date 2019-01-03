Четверг, 3 Января 2019 года
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В индийском штате Уттар-Прадеш введут налог на защиту бродячих коров

Политика

Ставка налога составит 0,5%

Нью-Дели, 3 января 2019, 16:11 — REGNUM  Правительство индийского штата Уттар-Прадеш планирует ввести отдельный налог, направленный на обеспечение защиты бродячих коров. Об этом 2 января сообщило индийское новостное здание «Адж так».

Официальный представитель администрации главного министра штата Йоги Адитьянатха заявил, что ставка дополнительного налога составит 0,5%. Данным налогом будут облагаться те товары, которые облагаются акцизным сбором, например, алкоголь. Также планируется взимать дополнительные налоги с государственных компаний, действующих в сфере инфраструктуры. Собранные средства пойдут на строительство, а также последующие ремонт и техническое обслуживание коровников по всему штату.

В густонаселенном штате Уттар-Прадеш проблема бродячих коров стоит наиболее остро. Разоряя сельскохозяйственные угодья, данные животные наносят значительных урон крестьянам. Бродячие коровы часто становятся причиной автомобильных аварий и пробок.

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Зарубежная хроника
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