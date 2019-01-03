Пограничники Индии и КНР совместно встретили Новый год

Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 17:17 — REGNUM Военнослужащие пограничных войск Индии и Китая в районе Ладакха, штат Джамму и Кашмир, встретились для празднования нового года. Об этом сообщило индийское новостное издание «Ракшак ньюз».

Предложение провести встречу пограничников двух стран в данном районе поступило со стороны руководства КНР. По сообщению министерства обороны Индии, встреча началась с церемонии поднятия государственных флагов двух стран. Глава делегации Индии генерал-майор Раджив Рай обратился к военнослужащим двух стран с новогодними поздравлениями и выразил намерение дальше развивать индийско-китайские отношения в военной сфере.

В ходе встречи лидеры делегаций пограничных войск двух стран дали позитивную оценку совместным индийско-китайским военным учения, завершившихся в декабре 2018 года в Чэнду, Китай. Они также подтвердили свою приверженность сохранению мира на индийско-китайской границе.