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Пограничники Индии и КНР совместно встретили Новый год

Политика

Делегации Индии и Китая вновь выразили свою приверженность развитию двухсторонних отношений в военной сфере, а также поддержанию мира на границе

Штат Джамму и Кашмир, Индия, 3 января 2019, 17:17 — REGNUM  Военнослужащие пограничных войск Индии и Китая в районе Ладакха, штат Джамму и Кашмир, встретились для празднования нового года. Об этом сообщило индийское новостное издание «Ракшак ньюз».

Предложение провести встречу пограничников двух стран в данном районе поступило со стороны руководства КНР. По сообщению министерства обороны Индии, встреча началась с церемонии поднятия государственных флагов двух стран. Глава делегации Индии генерал-майор Раджив Рай обратился к военнослужащим двух стран с новогодними поздравлениями и выразил намерение дальше развивать индийско-китайские отношения в военной сфере.

В ходе встречи лидеры делегаций пограничных войск двух стран дали позитивную оценку совместным индийско-китайским военным учения, завершившихся в декабре 2018 года в Чэнду, Китай. Они также подтвердили свою приверженность сохранению мира на индийско-китайской границе.

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Зарубежная хроника
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