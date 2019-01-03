Четверг, 3 Января 2019 года
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Глава штата Андхра-Прадеш вызвал премьер-министра Индии на дебаты

Политика

Главный министр индийского штата Андхра-Прадеш Чандрабабу Найду заявил, что за четыре года правительству “Индийской народной партии” не удалось добиться каких-либо существенных успехов в развитии страны

Нью-Дели, 3 января 2019, 18:55 — REGNUM  Главный министр индийского штата Андхра-Прадеш Чандрабабу Найду в очередной раз выступил с резкой критикой центрального правительства Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди. По сообщению индийского новостного издания «Патрика», главный министр Андхра-Прадеш вызвал главу правительства на публичные дебаты.

Комментируя недавнее интервью Нарендры Моди, Чандрабабу Найду выразил сомнение в том, что за четыре года нынешнему правительству удалось добиться каких-либо позитивных результатов в развитии страны. Главный министр Андхра-Прадеш подчеркнул, что высокие темпы экономического роста, которые объявили «главным достижением» Нарендры Моди, не изменились с эпохи правления «Объединённого прогрессивного альянса» (ОПА). Чандрабабу Найду заявил, что действующее правительство во главе с «Индийской народной партией» («Бхаратия джаната парти» или БДП) планомерно разрушает экономическую систему страны. Наиболее яркими тому примерами стали введение единого налога на товары и услуги, а также денежная реформа 2016 года.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди дал интервью крупнейшему информационному агентству страны «ANI». Данное интервью транслировалось 2 января по всей Индии и вызвало бурю негодования в социальных сетях и местных СМИ.

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Зарубежная хроника
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