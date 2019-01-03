Премьер-министр Индии: тройной талак ставит под угрозу гендерное равенство

Нью-Дели, , 15:09 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что проблема так называемого «тройного талака» — обычая развода в исламе — представляет угрозу для гендерного равенства. Об этом сообщило индийское новостное издание «Джансатта».

В интервью местному информационному агентству «ANI» Нарендра Моди подчеркнул, что в позициях правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) по проблемам «тройного талака» и обеспечению доступа женщин в индусский храм Сабаримала «нет ничего непоследовательного или противоречивого». Премьер-министр заявил, что исламский обычай развода посредством произнесения слова «талак» трижды был объявлен преступлением по соображениям социальной справедливости и защиты женщин. Нарендра Моди акцентировал и тот факт, что «талакование» запрещено во многих исламских государствах, например, в Пакистане.

Премьер-министр Индии заявил, что вопрос допуска женщин в индусский храм Сабаримала, штат Керала, «коренным образом» отличается от проблемы исламской традиции развода. Нарендра Моди подчеркнул, что позиция правящей «Индийской народной партии», которая выступает решительно против разрешения женщинам младше 50 лет посещать данный храм, основывается на «уважении к обычаям и устоям индуизма». Он также отметил, что позиция БДП соответствует особому мнению судьи Верховного суда Индии Инду Мальхотра, выступившей против допуска женщин в храм Сабаримала.

Ранее Верховный суд Индии отменил запрет на посещение храма Сабаримала женщинами младше 50 лет. Несмотря на официальное разрешение толпы протестующих верующих, среди которых много женщин, не пускают паломниц в храм. Считается, что посещение храма Сабаримала женщинами в возрасте от 10 до 50 лет оскверняет индусского бога Айяппу.