Премьер Индии: «хирургический удар» не заставит Пакистан сотрудничать

Нью-Дели, , 15:57 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что один «хирургический удар» не может принудить Пакистан к сотрудничеству и поддержанию мира в приграничном районе. Об этом сообщило индийское новостное издание «Патрика».

В интервью информационному изданию «ANI» Нарендра Моди ответил на ряд вопросов, связанных с «хирургическими ударами» Индии по позициям Пакистана в Кашмире. Премьер-министр Индии выступил с осуждением своих политических оппонентов, которые «политизируют» военную операцию индийских сил в Джамму и Кашмир в ночь с 28 на 29 сентября 2016 года. Ранее представители индийской оппозиции и военные эксперты выступили с критикой указанной «хирургического удара» и заявили, что несмотря на тактический успех, стратегическая важность военной операции минимальна. Политические оппоненты правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) также обвинили Нарендру Моди в попытке заработать на прошлых военных операциях «политические очки» накануне всеобщих парламентских выборов в стране.

В ходе интервью премьер-министр Индии также заявил, что «хирургический удар» по позициям Пакистана был «сопряжен с большим риском». Премьер-министр Индии подчеркнул, что предметом его наибольшего беспокойства была безопасность индийских солдат в приграничном районе. По его словам, важнейшим успехом операции стало ликвидация нескольких террористов и разрушение инфраструктуры, используемой для ведения трансграничной террористической деятельности с территории Пакистана.