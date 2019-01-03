Новое правительство Бангладеш принимает присягу

Дакка, , 15:33 — REGNUM Новый состав правительства Бангладеш, избранный в конце декабря 2018 г., принимает государственную присягу 3 января. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало» со ссылкой на слова одного из высокопоставленных сотрудников ЦИК страны, спикеру парламента нового созыва было направлено письмо с просьбой подготовиться к этому событию.

Выборы в Национальное собрание (парламент) Бангладеш состоялись 30 декабря минувшего года. Из 350 мест в парламенте 228 занял альянс из 14 партий, возглавляемый правящей партией Бангладеш Авами лиг. При этом самой правящей партии принадлежат абсолютное большинство мест.

Второй по числу мест в парламенте стала Народная партия, которая получила 22 места. Главная же оппозиционная партия страны — Бангладешская националистическая партия (БНП) — заняла всего 5 мест.

Тем временем стало известно, что представители БНП могут и не явиться на присягу ввиду того, что оппозиционная партия не признала результаты выборов.