«Киев выдает желаемое за действительное: Запад не спешит с военной помощью»

Киев, , 12:41 — REGNUM Украинский политический эксперт Александр Мусиенко сомневается, что США укрепят Военно-морские силы Украины, поскольку по каким-то причинам Киев до сих пор не может забрать уже переданные США военные катера Island. Соответствующее заявление Мусиенко сделал 3 января в эфире одного из украинских телеканалов.

«Я не вижу оснований, чтобы их (вооружения США — ред.) не получить. Для этого есть предпосылки. Снято эмбарго на поставку вооружений Украине, которое ранее действовало. Мы можем получить ракеты. Но говорить о каком-то более серьезном вооружении, например, об усилении Военно-морских сил и прочем, мне кажется, рано. Мы еще не забрали военные корабли Island, которые нам отдали США», — сказал Мусиенко.

По его словам, в целом союзники не спешат оказывать военную помощь Украине.

«Во многом тут есть выдача желаемого за действительное… потому что мы скованны в финансовом плане. В этом году Украина заложила на закупку вооружений 18 млрд грн (650 млн долл — ред.) и есть сумма от США (250 млн долл — ред.)… Вопрос упирается и в деньги, и в политику. Хорошо было бы если нас поддерживали, но я не вижу толчков, чтобы поддерживали оружием», — добавил Мусиенко.

Он напомнил, что Киев в настоящий момент боле всего нуждается в современных ударных беспилотниках и системах радиоэлектронной борьбы.

«Мы нуждаемся, об этом говорит и президент Украины (Петр Порошенко — ред.), в современных беспилотниках, системах радиоэлектронной борьбы и других видах вооружений, которые очень необходимы нашим военным. Нам нужны ударные беспилотники, те же «Предаторы», которые находятся на вооружении США более 20 лет. Они воевали еще в Югославии. Нам бы несколько таких», — подытожил Мусиенко.

ИА REGNUM напоминает, что 2 января посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Украина ожидает от НАТО и США очередную военную помощь.

«Угроза России не только Украине, но и угроза Европе в целом. США Россия воспринимается как угроза, а такого не было раньше. Поэтому мы уже работаем вместе. Мы ожидаем продолжения помощи (от США и НАТО — ред.) по увеличению оборонных возможностей. Мы ожидаем еще и развития конкретных проектов в сфере энергетики, энергетической безопасности», — сказал Чалый.

До этого бывший посол США в Украине, директор Атлантического совета (Atlantic Council) Джон Хербст заявил, что «через два-три месяца мы увидим, что США дают оружие Киеву». Дипломат сообщил, что сейчас достаточно аргументов «для предоставления противокорабельных ракет, и патрульных кораблей, возможно, что и другого военного оборудования».

«Противокорабельные ракеты помогли бы. В США хватает крылатых ракет «Гарпун», в основе действия которых — технологии, разработанные 30 лет назад, ‑ и это то, что мы уже сейчас можем предоставить. А возможно, и гораздо более современные ракеты», — сказал Хербст.