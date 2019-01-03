В Израиле назначен новый министр репатриации и абсорбции

Иерусалим, , 16:08 — REGNUM Портфель министра репатриации и абсорбции Израиля получил Йоав Галант. Как сообщает израильское информационное агентство Israel HaYom, кандидатура политика была утверждена правительством Израиля в ходе телефонного голосования.

Ранее Галант занимал кресло министра строительства Израиля, однако за несколько дней до нового назначения политик покинул данный пост, а также заявил о выходе из партии «Кулану». Многие эксперты уверены, что назначение Галанта в качестве главы столь значимого для страны министерства свидетельствует о его намерении присоединиться к правящей партии «Ликуд», возглавляемой действующим премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Стоит отметить, что на посту министра строительства страны Галанта временно сменит Моше Кахлон.

Напомним, что в конце декабря 2018 года пост министра репатриации занял Ярив Левин. Несмотря на то, что политик пребывал на данному посту всего девять дней, он внес значительные изменения в работу министерства — уволил генерального директора ведомства Алекса Кушнира.