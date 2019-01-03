Кнессет Израиля одобрил закон о борьбе с порнографией

Иерусалим, , 15:52 — REGNUM Кнессет Израиля одобрил в первом чтении Закон о борьбе с порнографией. Как сообщает израильское бизнес-издание Calcalist, в случае принятия закона израильские интернет-пользователи смогут сами выбирать степень защищенности от «нежелательного контента».

Согласно законопроекту, израильские провайдеры будут предлагать пользователям пакеты Интернета, предусматривающие блокировку сайтов, содержащих порно-контент. При этом, у израильтян будет возможность самостоятельно выбрать степень защиты от подобных материалов в Интернете. Стоит отметить, что на «защищенные» пакеты будет действовать скидка.

Известно, что данный законопроект был инициирован депутатом от партии «Ликуд» Мики Зоаром и депутатом от партии «Бэйт Йегуди» Шули Муалем-Рафаэлем. Первоначальный вариант закона предполагал блокировку порно-контента «по умолчанию» в том случае, если сам пользователь не запрашивал к нему доступ. Однако такой вариант закона не был одобрен комиссией Кнессета и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, так как блокировка материалов приравнивалась к цензуре в Интернете.