«Избирательная кампания-2019 войдет в историю Украины как самая грязная»

Киев, , 12:25 — REGNUM Украинские эксперты и политики в первые дни 2019 года обсуждают решение Центризбиркома Украины ликвидировать зарубежные избирательные участки в Российской Федерации.

Напомним, что согласно постановлению ЦИК Украины №274, о котором стало известно вечером 31 декабря, в перечень заграничных избирательных участков были внесены изменения, в том числе 5 избирательных участков перенесены с территории Российской Федерации (в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске) в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии. Как заявил глава МИД Украины Павел Климкин, такое решение «обусловлено вопросами безопасности». В свою очередь, представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук сегодня, 3 января, заявил прессе, что «решение открывает путь для всевозможных фальсификаций и свидетельствует о том, что украинская власть при молчании демократической» Европы продолжает ограничивать конституционные права граждан.

По словам политика, речь идет о жителях Юго-Востока страны, русскоязычном населении, сторонниках нормализации отношений с Россией «и всех тех, кто не поддерживает проводимую властью антинародную политику «хищнического национализма» и тарифного геноцида».

«Членов скандально обновленной ЦИК — в «расширенном под выборы составе» — нисколько не смутило, что принятое ими постановление противоречит как Конституции Украины, так и международным правовым нормам, изложенным во Всеобщей декларации прав человека и Международном пакте о гражданских и политических правах. А потому уже сейчас можно утверждать: избирательная кампания 2019 года войдет в историю Украины как самая грязная и противозаконная, нарушающая конституционные права и свободы граждан», — уверен Медведчук.

Решение лишить права голоса украинцев, которых в России, по разным подсчетам, порядка 3−4 миллионов, направлено в первую очередь против единственной реальной оппозиции, считает политик.

«Такие действия власти носят системный характер: сначала вводится военное положение в тех областях Украины, где преобладает русскоязычное население, где живут люди, ориентированные на восстановление сотрудничества с РФ, затем принимается постановление о запрещении украинцам, находящимися в РФ, голосовать на избирательных участках», — констатирует оппозиционер.

Медведчук также отдельно обратил внимание на позицию европейского сообщества.

«При этом «демократическая» Европа молчит, тем самым подтверждая, что в отношении Украины она использует двойные стандарты, позволяя украинской власти противозаконными методами бороться с единственной реальной оппозиционной силой в Украине — «Оппозиционной платформой — За жизнь», которая отстаивает и будет отстаивать конституционные права украинцев», — подытожил оппозиционный политик.

ИА REGNUM напоминает, что очередные президентские выборы должны состояться на Украине 31 марта 2019 года. 20 декабря Центризбирком утвердил план президентской избирательной кампании. Согласно плану, избирательный процесс предстоящих президентских выборов начался 31 декабря 2018 года. Выдвижение кандидатов (политическими партиями или самовыдвижение) на пост президента продлится с 31 декабря 2018 по 3 февраля 2019 года.