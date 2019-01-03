МВД хочет к лету 2019 года добиться принятия закона о временном паспорте

Москва, , 12:00 — REGNUM Министерство внутренних дел Российской Федерации планирует, что в июне 2019 года вступит в силу законопроект, который поможет получить правовой статус людям без гражданства, которые пересекли границу Российской Федерации после 1 июля 2002 года и на данный момент постоянно проживают в России. Об этом сегодня, 3 января, сообщает РИА Новости.

Данный законопроект направлен на урегулирование правового статуса достаточна большой группы людей, которая в данный момент вообще находится вне правового поля Российской Федерации. Это люди, которые приехали в Россию после июля 2002 года, у которых нет паспорта и нет другого гражданства. Также под действие данного законопроекта должны попасть люди без гражданства, которые были осуждены в России и которым после освобождения некуда уезжать.

Для всех этих людей будет оформляться временный паспорт, который будет удостоверять их личность, но без гражданства Российской Федерации. Такой временный паспорт будет выдаваться на основании заключения об установлении личности. Этот временный паспорт позволит человеку легально находится на территории России, а в дальнейшем — определиться со своим правовым статусом в России.

Сейчас законопроект проходит повторное внутриведомственное согласование, в котором участвуют все заинтересованные ведомства.

Напомним, что сейчас действует закон «О гражданстве Российской Федерации». Согласно главе 8.1 данного закона легализоваться на территории России могут только те, кто въезал в страну более 16 лет назад (до ноября 2002 года) или те, кто получал паспорт гражданина России до 1 июля 2002 года.