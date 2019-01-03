Четверг, 3 Января 2019 года
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В Курганской области — два новых замгубернатора

Политика

Один из них пришёл на смену арестованному Роману Ванюкову

Курган, 3 января 2019, 11:48 — REGNUM  Новый год в правительстве Курганской области начался с кадровых назначений. Два заместителя губернатора заняли свои посты 2 января 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы области.

Заместителем губернатора региона — директором департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства — назначен Анатолий Воробье. Ранее он занимал должность заместителя директора возглавляемого департамента, сменив Романа Ванюкова, который подозревается во взятке в особо крупном размере и находится под стражей.

Также к своим обязанностям приступил заместитель губернатора — руководитель представительства Курганской области при правительстве Российской Федерации Андрей Алексеев.

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