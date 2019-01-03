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Пентагон нацелился на Китай

Политика

Патрик Шанахан назвал Китай основным стратегическим направлением

Вашингтон, 3 января 2019, 06:02 — REGNUM  Приоритетом в стратегии Пентагона при новом руководстве будет соперничество с Китаем, пишет Military.com.

По словам представителя Пентагона, Патрик Шанахан, исполняющий обязанности главы американского военного ведомства, назвал политику взаимоотношений с Китаем приоритетной. При этом Пентигон не ослабит своих действий в выбранных прежним руководством направлениях.

Напомним, в декабре пост главы Пентагона покинул Джемс Мэттис — после решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа изменить военный курс по Сирии. С 1 января Шанахан назначен исполняющим обязанности министра обороны США.

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Китайско-американские отношения
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