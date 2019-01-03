Пентагон определился с пресс-секретарем

Вашингтон, , 05:48 — REGNUM Бывший заместитель пресс-секретаря Пентагона Чарльз Саммерс возглавил пресс-службу американского военного ведомства. О своем назначении пресс-секретарем Пентагона Саммерс написал в Twitter.

В твите Саммерс указал, что первый день в должности руководителя пресс-службы был превосходным. Коллектив, которым он теперь руководит, он назвал «талантливой командой».

Напомним, предшественница Дана Уайт Саммерс лишилась должности из-за обвинений в использовании служебного положения. В августе 2018 г. появилась информация, что Уайт в рабочее время привлекала подчиненных к выполнению ее личных просьб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 января Уайт ушла в отставку. Это произошло на фоне отставки с поста главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

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