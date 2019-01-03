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Пентагон приоткрыл свои планы по Афганистану

Политика

Американский контингент будет сокращен

Вашингтон, 3 января 2019, 05:22 — REGNUM  Американский контингент в Афганистане будет сокращен наполовину, заявил источник в Пентагоне порталу Military.com.

Тем не менее, полностью американцы из Афганистана не уйдут, поскольку должны будут контролировать террористов группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Представитель американского военного ведомства сказал, что семь тысяч будут выведены до конца года.

Напомним, американский президент Дональд Трамп под конец года объявил прекращение военного присутствия США в Сирии, после чего в СМИ появилась информация о следующем этапе американского «отступления» — Афганистане.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Афганистане пока находится 14 тысяч американских военных. О полном выводе американского контингента ключевые политики в Штатах пока не заявляли.

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США проигрывают Афганистан
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