Пентагон приоткрыл свои планы по Афганистану

Вашингтон, , 05:22 — REGNUM Американский контингент в Афганистане будет сокращен наполовину, заявил источник в Пентагоне порталу Military.com.

Тем не менее, полностью американцы из Афганистана не уйдут, поскольку должны будут контролировать террористов группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Представитель американского военного ведомства сказал, что семь тысяч будут выведены до конца года.

Напомним, американский президент Дональд Трамп под конец года объявил прекращение военного присутствия США в Сирии, после чего в СМИ появилась информация о следующем этапе американского «отступления» — Афганистане.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Афганистане пока находится 14 тысяч американских военных. О полном выводе американского контингента ключевые политики в Штатах пока не заявляли.

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