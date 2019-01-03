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В США назначили дату слушаний по новому генпрокурору

Политика

Будет рассматриваться кандидатура Уильяма Барра

Вашингтон, 3 января 2019, 05:02 — REGNUM  Выбор кандидатуры на должность американского министра юстиции (генпрокурора) будет сделан конгрессменами на слушаниях 15 и 16 января, сообщает юридический комитет сената Соединенных Штатов.

Согласно сообщению, на предстоящих слушаниях будет рассматриваться кандидатура Уильяма Барра.

Напомним, в США обязанности генпрокурора временно исполняет Мэтью Уитэкер — после отставки Джеффа Сешнса в ноябре 2018 года. Отставку связывают с так называемым российским следом в американских выборах 2016 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на замену Сешнса резидент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил кандидатуру Барра, который уже занимал этот пост — в эпоху президентства Джорджа Буша — старшего.

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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