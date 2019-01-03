Соратник Трампа подтвердил его прогноз по «шатдауну»

Вашингтон, , 04:22 — REGNUM Решения проблемы частичной приостановки работы американского правительства из-за несогласованности по бюджету достичь пока не удалось, заявил сенатор от Республиканской партии США Митч Макконнелл, передает CNN.

Комментируя встречу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с американскими конгрессменами, которая состоялась 2 января в Белом доме по проблеме «шатдауна», Макконнелл сказал:

«Ни малейшего прогресса сегодня достигнуто не было, однако мы говорили обо всех аспектах, и это была цивилизованная дискуссия».

Напомним, Трамп, настаивающий на строительстве стены на южной границе США, потребовал провести 2 января брифинг для лидеров обеих партий. Цель была — прийти к соглашению по поводу выделения бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп 2 января заявил, что все равно добьется согласования статьи бюджета по расходам на стену с Мексикой, так что «шатдаун», как он сказал, продлится «сколько надо».

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