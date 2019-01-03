Четверг, 3 Января 2019 года
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Демократия по-украински. СБУ выслала белорусского журналиста

Политика

Сроком на три года

Киев, 3 января 2019, 03:22 — REGNUM  Журналист Павел Карназыцкий выслан в Белоруссию по инициативе украинской службы безопасности, сообщает сайт ведомства.

«2 января 2019 иностранца принудительно вернули в Белоруссию с запретом въезда на Украину сроком на три года», — говорится в сообщении.

В своем сообщении СБУ называет Карназыцкого «пророссийским пропагандистом, который работал в интересах страны-агрессора» и заявляет, что блокировала его деятельность — распространение «фейковой информации».

Украинская сторона подчеркивает, что белорусский журналист, выступая на «некоторых телевизионных каналах», «ставил под сомнение признаны международным сообществом доказательства присутствия войск страны-агрессора на временно оккупированных территориях» Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря австрийский журналист Кристиан Вершутц был внесен в украинские списки «агентов Кремля». Это произошло из-за его «односторонней, дружественной по отношению к России позиции».

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Белорусско-украинские отношения
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