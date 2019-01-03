В Крыму прокомментировали недовольство Киева публикацией CNN

Симферополь, , 02:55 — REGNUM Вменяемые западные журналисты понимают, что Крым навсегда останется частью России, заявил сенатор от этого российского региона Сергей Цеков, передает РЕН-ТВ.

Комментируя недовольство украинских властей публикацией CNN фотографии с российским Симферополем, Цеков сказал:

«Большинство здравомыслящих журналистов понимают, что Крым с Россией навечно».

Цеков подчеркнул, что крымчане никогда не считали справедливым их причисление к Украине.

Напомним, 2 января телеканал CNN на своем сайте разместил фотографию из крымской столицы, в которой Симферополь был обозначен как российский город.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в украинском посольстве в Соединенных Штатах обвинили CNN в том, что телеканал «следует сценарию России». Киев выразил надежду, что телеканал исправится и будет «лучше проверять факты».

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