Трамп: Пока не договоримся по бюджету, будет «шатдаун»

Вашингтон, , 02:30 — REGNUM «Шатдаун» продлится до тех пор, пока американские конгрессмены не согласуют статью бюджета о расходах на стену на мексиканской границе, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщают ABC News.

Уточняется, что американский лидер заявил: ситуация с приостановкой работы правительства продлится «столько, сколько потребуется». Президент намерен добиться, чтобы стена на мексиканско-американской границе была построена.

Напомним, частичная приостановка работы американского правительства началась 22 декабря. Конгрессмены не могут договориться, прописать ли в бюджетных расходах затраты на стену на границе с Мексикой.

За строительство стены выступает Трамп. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 января он пригласил лидеров Республиканской и Демократической партий на брифинг, посвященный «безопасности» — финансированию строительства стены.

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