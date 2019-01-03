Четверг, 3 Января 2019 года
02:05:37 МСК

Трамп назвал Афганскую войну причиной распада СССР

Политика

«Россия была Советским Союзом»

Вашингтон, 3 января 2019, 02:05 — REGNUM  Афганская война — причина распада СССР, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.

Говоря о российско-американских отношениях, Трамп сказал, что «Россия была Советским Союзом» и что «Афганистан сделал из него Россию». По его оценке, участие советского контингента в борьбе с моджахедами в Афганистане «обанкротило» СССР.

Напомним, 15 февраля 2019 года исполняется 30 лет со дня вывода ограниченного советского контингента из Афганистана. В этот день завершилась Афганская война, начатая 25 декабря 1979 года. Гражданская война в Афганистане продолжается и по сей день, несмотря на «помощь» американцев Кабулу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заявление Трампа сделано на фоне подготовки вывода американских войск из Сирии и заявлениях о планах Пентагона по частичному выводу войск Соединенных Штатов из Афганистана. Эти уже повлияли на «расстановку сил» в американском руководстве.

Читайте также: Project Syndicate: Сирийский конфликт оказался не по зубам Трампу

Читайте ранее в этом сюжете: Про Афганистан и войну, сдержавшую нашествие хаоса

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационная война против России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить