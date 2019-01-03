Трамп назвал Афганскую войну причиной распада СССР

Вашингтон, , 02:05 — REGNUM Афганская война — причина распада СССР, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.

Говоря о российско-американских отношениях, Трамп сказал, что «Россия была Советским Союзом» и что «Афганистан сделал из него Россию». По его оценке, участие советского контингента в борьбе с моджахедами в Афганистане «обанкротило» СССР.

Напомним, 15 февраля 2019 года исполняется 30 лет со дня вывода ограниченного советского контингента из Афганистана. В этот день завершилась Афганская война, начатая 25 декабря 1979 года. Гражданская война в Афганистане продолжается и по сей день, несмотря на «помощь» американцев Кабулу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заявление Трампа сделано на фоне подготовки вывода американских войск из Сирии и заявлениях о планах Пентагона по частичному выводу войск Соединенных Штатов из Афганистана. Эти уже повлияли на «расстановку сил» в американском руководстве.

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