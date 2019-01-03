Посол США побывал в «Лефортово» у подозреваемого в шпионаже американца

Москва, , 00:59 — REGNUM Визит в следственный изолятор «Лефортово» к задержанному американцу Полу Уилану нанес посол в России Джон Хантсман, сообщает Reuters.

По словам пресс-секретаря американского госдепа, Хантсман предложил соотечественнику дипломатическую помощь и выразил свою поддержку.

Напомним, Уилан был задержан 28 декабря в Москве по подозрению в шпионаже. Родственники задержанного уверяют, что он не шпион, а приезжал в Россию на свадьбу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Уилану был предоставлен консульский доступ. 2 января его посетила американская делегация, в числе которой был и Хантсман.

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