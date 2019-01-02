Среда, 2 Января 2019 года
22:15:20 МСК

Турция продолжает стягивать военную технику на границу с Сирией — СМИ

Политика

«Военная техника перебрасывается на сирийскую границу»

Анкара, 2 января 2019, 22:15 — REGNUM  Турция продолжает наращивать военное присутствие на границе с Сирией. Об этом сообщает Anadolu Ajansı.

По данным агентства, тяжелая военная техника пребывает в приграничный с Сирией район в провинции Газиантеп.

«Военная техника перебрасывается на сирийскую границу из разных воинских частей (ВЧ) Турции с соблюдением усиленных мер безопасности», — передает вещатель.

Как передавало ИА REGNUM, 25 декабря 2018 г. глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции заявил, что уход военнослужащих США из Сирии не остановит Турцию от проведения операции на севере арабской республики.

По его словам, Анкара совместно с Вашингтоном осуществляет координацию по выводу военных США из Сирии, но по-прежнему намерена добиться ухода поддерживаемых американской стороной курдских формирований из региона.

Читайте также: Турция перебросила на границу с Сирией самоходные артиллерийские установки

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить