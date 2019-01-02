Аксенов о бандеровской идеологии: «Главный инструмент разрушения Украины»

Симферополь, , 21:18 — REGNUM Ключевым инструментом разрушения Украины стала «бандеровская идеология». Об этом написал глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

«Именно бандеровская идеология стала главным инструментом разрушения Украины и полного подчинения этой страны внешним игрокам», — отметил глава Крыма, комментируя прошедшее 1 января в Киеве факельное шествие в честь 110-й годовщины со дня рождения главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры.

По его словам, украинский национализм скорее напоминает «поиск хозяина, к сапогу которого можно прильнуть».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 января на Майдане Независимости в столице Украины завершилось факельное шествие в честь 110-го дня рождения главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры.

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