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Пашинян сообщил о внушительном положительном сальдо миграции

Политика

|Эксперты прогнозировали, что по итогам 2018 года в Армении будет зарегистрировано положительное сальдо в размере 10 тысяч, тогда как реальный показатель составил 20 тысяч 713 человек

Пашинян сообщил о внушительном положительном сальдо миграции
Иван Шилов © ИА REGNUM
Никол Пашинян

Ереван, 2 января 2019, 21:10 — REGNUM  В период с 1 января по 25 декабря 2018 года число прибывших в Армению превысило число покинувших страну на 20 тысяч 713 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«Показатель за тот же период прошлого года был минус 25 932. То есть, из страны уехало на 25 932 человека больше, чем приехало», — написал Пашинян.

По его словам, эксперты прогнозировали, что по итогам 2018 года в Армении будет зарегистрировано положительное сальдо в размере 10 тысяч.

«То есть, реальный показатель превысил прогнозируемый вдвое», — написал Пашинян.

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Политическая жизнь Армении
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