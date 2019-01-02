39-й президент США уверен в будущем китайско-американских отношений

Вашингтон, , 20:52 — REGNUM Со статьей, посвященной китайско-американским отношениям и призыву «совместно построить прекрасное будущее двух стран и всего человечества», выступил экс-президент США Джеймс Картер, сообщает 1 января Синьхуа со ссылкой на публикацию в неофициальном рупоре Республиканской партии США «The Washington Post».

По словам 39-го президента США, 40-летний опыт дипломатических отношений Вашингтона и Пекина говорит о том, что страны с разными историями, культурами и политическими системами могут успешно сотрудничать. В частности, их взаимодействие послужило вступлению в эпоху мира АТР, положив начало «необычайному экономическому развитию Китая».

Возможными темами современного сотрудничества Картер назвал ядерную проблему Корейского полуострова, борьбу с климатическими изменениями, помощь развитию Африки, выразив надежду, что лидерам двух стран «хватит широты кругозора, смелости и ума, чтобы преодолеть новые вызовы и воспользоваться новыми возможностями».

Дж. Картер занимал пост президента США в 1977—1981 годах и избирался в Белый дом от Демократической партии; при нем между США и Китаем были установлены дипломатические отношения.