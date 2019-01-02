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В Катаре пройдут военно-морские учения с пакистанскими кораблями

Политика

Официальная Доха расширяет спектр международных контактов в военной сфере

Доха, 2 января 2019, 20:49 — REGNUM  В ближайшее время в открытом море в зоне исключительных экономических интересов Катара пройдут совместные военно-морские маневры катарских и пакистанских ВМС, нацеленные на укрепление двустороннего оборонного сотрудничества и активизацию взаимодействия в военной сфере, сообщает Синьхуа.

Для участия в учениях из Пакистана прибыли четыре военных корабля; в ходе визита предстоят встречи военно-морского командования двух стран, на которых обсудят планы маневров и вопросы, вызывающие взаимный интерес.

Эксперты связывают активизацию Катара в поиске военных контактов за пределами региона Персидского залива сохраняющимися напряженными отношениями Дохи с Саудовской Аравией.

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Военные учения
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