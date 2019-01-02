Удар ВВС Ирака уничтожил 30 командиров террористов в Сирии

Дамаск, , 20:32 — REGNUM Ирак успешно воспользовался своим правом наносить удары по террористам в Сирии без предварительного уведомления Дамаска.

ИА REGNUM ранее сообщало, что президент Сирии Башар Асад дал Ираку разрешение на проведение атак внутри Сирии без предварительного одобрения сирийского правительства. В данном случае цели ударов — это террористы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Это позволило Ираку действовать более оперативно, не тратя время на бюрократические процедуры. Подобный подход сразу дал отличный результат.

1 января иракские ВВС нанесли удар с воздуха по сирийскому населенному пункту Аль-Суза. Объектом атаки стал двухэтажный дом. Он использовался для встреч и в качестве убежища для террористов. Авианалет произошел в момент проведения в этом доме совещания высокопоставленных руководителей ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По информации ВВС Ирака, авиаудар привел к полному уничтожению цели. В результате было убито тридцать высокопоставленных командиров террористической организации.

Предыдущий очень результативный удар иракской авиации в данном районе был в декабре 2018 года. Тогда на тот свет отправились сорок четыре террориста.