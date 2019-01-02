ВВС Израиля проявляют повышенную активность у границ Сирии

Иерусалим, , 20:25 — REGNUM По информации новостного ресурса Al-Masdar News, 1 января несколько израильских самолетов-разведчиков и БПЛА были замечены в воздушном пространстве оккупированных сирийских Голан у границы с сирийской провинцией Кунейтра.

Израильские БПЛА подлетели к сирийской границе со стороны ливанского района Джебель-эш-Шейх (гора Хермон). Достигнув границы с Сирией, разведывательные беспилотники провели облеты данного района, а затем вернулись в Южный Ливан, где провели аналогичные действия.

Сообщается, что ВВС Израиля в последнее время активизировали свое присутствие вдоль сирийской границы. Кроме этого, израильские ВВС провели несколько наблюдательных полетов вдоль южной границы Ливана. Эти пролеты часто сосредоточены в воздушном пространстве над ливанской провинцией Набатия, в которой, как считается, имеется самое большое присутствие боевиков «Хезболлы».

Ранее, 25 декабря 2018 года, ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли авиаудары по пригородам Дамаска. Применение средств и сил сирийской ПВО было ограничено, так как израильские самолеты фактически прикрывались двумя гражданскими лайнерами. Один из гражданских бортов заходил на посадку в Бейруте, второй — на посадку в аэропорту Дамаска.

По мнению военных экспертов, такая высокая разведывательная активность израильских ВВС может свидетельствовать о подготовке очередных ударов с воздуха, а также может быть связана с опасениями ответных мер по территории Израиля из-за авианалета 25 декабря 2018 года.