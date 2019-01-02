«Оппозиционные» перспективы Украины

Марьян Сидорив, , 20:22 — REGNUM

31 декабря на Украине официально началась предвыборная президентская кампания. Через 35 дней (в соответствии с законом «О выборах президента в Украине») избиратель будет иметь счастье «в готовом виде» лицезреть паноптикум честолюбцев, норовящих засунуть свою тушку в не особо уютное, но доходное президентское кресло. Именно 5 февраля должна закончиться регистрация кандидатов.

А пока остается только выдвигать версии. Их будет много, но безусловно одно: практически все политические силы (кроме власть предержащих, их спойлеров и ауксиллариев) будут строить свою кампанию на уничижении действующего режима Петра Порошенко. То есть топтаться все будут на одном электоральном поле.

Конечный результат выборов ясен уже сейчас: Украину возьмет под контроль некий олигархический клан, и начнется новый передел активов. Это уже столько раз происходило, что становится просто неинтересно. Зато особый интерес вызывают методы действий политических сил, со всех сторон окруживших уже замученную толпу украинских избирателей.

И здесь особое любопытство вызывают политики той группы, которая еще недавно называлась «Оппозиционным Блоком». По сути, это наследники уничтоженной «Партии Регионов». С одной стороны, это опасно даже «для красоты лица»: вот совсем недавно национал-патриоты в Верховной раде «начистили табло» депутату-оппозиционеру Нестору Шуфричу. С другой — на стороне «оппоблоковцев» ностальгические воспоминания очень значительной части украинцев о недавних благих временах, когда доллар был «по восемь» и жилищно-коммунальными тарифами последних трусов не лишали. Однако произошло неожиданное: «оппозиционеры» разбежались и начали с азартом поливать друг друга грязью. Например, «оппозиционер» Евгений Мураев призывает Службу безопасности Украины обратить особое внимание на деятельность «оппозиционера» Виктора Медведчука. И на первый взгляд кажется, что всё — Оппоблок фрагментировался и потерял шансы. Но ведь есть и «второй взгляд»…

Еще в ноябре у меня сложилось ощущение, что фрагментация Оппозиционного блока — это «многоходовка с дальним прицелом». И сейчас оно укрепляется, хотя отдаю себе отчет, что это только версия. Но!

По итогу из Оппоблока сейчас выросли три автономные политические силы: партия «НАШИ» Евгения Мураева, партия «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Юрия Бойко и Вадима Рабиновича и, собственно, «Оппозиционный блок» Бориса Колесникова и Вадима Новинского. Но основные программные лозунги у них, в принципе, одинаковы: «Мир на Украине, экономическая безопасность страны, экономический комфорт населения». И эти лозунги интересны многим избирателям, что на западе страны, что на ее юго-востоке.

Но еще Пушкин заметил, что «в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань». А в случае украинского избирателя речь идет даже не о Пушкине, а о Крылове: «Однажды Лебедь, Рак да Щука везти с поклажей воз взялись».

Однако в истории Центральной Европы известен способ сбора населения в одном месте и с единой целью. Это «метод татарского чамбула», известный украинцам (как и полякам, как и русским, как и молдаванам) с далекого 16 века. Его еще Гийом Левассер де Боплан описывал.

Когда татарское войско шло в набег, оно делилось на три части — основной «кош» и фланговые отряды «чамбулы». Чамбулы мелкой сетью прочесывали территорию, собирая добычу и ясырь-полон. А после этого возвращались в кош. А если честно: что такое «избиратели», как не «ясырь» политических партий?

И если смотреть с этой точки зрения, то фрагментация Оппоблока чем-то напоминает набеговое разделение ордынцев.

«НАШИ» Мураева пошли на охоту за теми «патриотами», которые вменяемо недолюбливают Россию, но понимают, что никакой, гм…, «ренессанс» Украины невозможен без трех «Р» — российского рынка, российских ресурсов и российских инвестиций.

В «Оппозиционном блоке» Колесникова-Новинского ключевая «фишка для избирателей» — это сама фигура Вадима Новинского. Той самой «православной суки», по определению президента Порошенко. А в условиях нарастающей церковной войны и возможных гонений на каноническое русское православие фигура истинно воцерковленного многолетнего мецената Украинской православной церкви (Московского патриархата) — это просто символ для пожилых верующих, не желающих переходить под новые, турецкие омофоры. А ведь это — самая дисциплинированная и активная электоральная группа.

Ну, а «Оппозиционной Платформе — За Жизнь» остается роль татарского «коша», в активе которого ядерный электорат почившей «Партии Регионов» и ее потрепанная, но не побежденная региональная структура. И последнее по списку, но не по существу — наиболее реальная возможность восстановления конструктивных связей с «российским рынком, российскими ресурсами и российскими инвестициями».

Возникает вопрос: а как они смогут-то выступить единым фронтом, после всего, что было? Да куда они денутся, если хотят продолжить свою политическую жизнь? Ведь по декабрьским опросам «пропрезидентского» Центра Разумкова и «не совсем президентского» Центра Социальных исследований «София» команды Мураева и Новинского не проходят даже 5-процентный «барьер отсечения» на парламентских выборах.

Партии Центр Разумкова «София» Батькивщина 16,4 16,7 Блок Порошенко 11,9 8,2 Оппозиционная платформа — За життя! 9,2 11,1 НАШИ 2,9 4,1 Оппозиционный блок 2,7 2,1

Зато в «случае трио» для них уже сейчас ожидается от 14,8 до 17,3 процента голосов избирателей. То есть давят президентский блок и на равных конкурируют с лидером, Юлией Тимошенко. Но, повторюсь, это на парламентских выборах осенью наступившего года.

На президентское кресло у оппозиционеров шансов практически нет, поскольку даже самый благожелательный опрос «Софии» дает Юрию Бойко только третье место, после Тимошенко и Зеленского. Но даже при выходе во второй тур Бойко, по опросам, проигрывает всем возможным соперникам — и Порошенко, и Тимошенко, и Зеленскому.

И если я прав в своем предположении использования «метода чамбула», то позволю себе сделать несколько прогностических выводов:

действия оппозиционеров — это не президентский, а парламентский проект. И направлен на создание ведущей фракции в будущем парламенте и участии в формировании кабинета министров;

лидер «Оппозиционной Платформы — За Жизнь» Юрий Бойко не будет выставлять свою кандидатуру на президентских выборах (нет смысла связывать свое имя с поражением). Зато лидеры от НАШИ (Мураев) и Оппоблока (Колесников или Вилкул) выставят обязательно, ради использования информационных поводов, которые появятся в неизбежно грязной президентской кампании. Славяне ментально чтят униженных и оскорбленных;

в канун начала парламентской кампании лидеры этих трех сил сделают заявление с признанием существования внутренних противоречий, но и с осознанием необходимости объединения сил «спасения Отчизны ради…».

Это, конечно, только версия, но посмотрим, какой из меня получится оракул.

Киев