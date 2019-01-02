Великобритания планирует стать «настоящим глобальным игроком»

Лондон, , 20:13 — REGNUM Министр обороны Великобритания Гэвин Уильямсон дал интервью газете The Telegraph, в котором заявил, что страна станет «настоящим глобальным игроком» после Брексит.

Кроме этого, он сказал, что Соединенное Королевство откроет две новые военные базы: в Карибском бассейне и Юго-Восточной Азии. Это является следствием желания Великобритании активизировать своё военное присутствие за рубежом после выхода из Европейского союза.

Министр посетовал, что, судя по последним опросам общественного мнения, британцы явно недооценивают потенциал глобального влияния Великобритании.

Выход из Европейского союза Гэвин Уильямсон назвал самым важным моментом для нации со времен окончания Второй мировой войны. По его мнению, страна может перестроить себя и вести по-другому.

Он также подчеркнул, что Брексит позволит отойти от так называемой стратегии 1968 года, когда Великобритания вывела военные базы к востоку от Суэца: из Юго-Восточной Азии и Персидского залива.

Данное заявление можно считать в какой-то мере программным. Оно говорит о том, что Соединенное Королевство претендует на роль глобального игрока на фоне высказывания президента США Дональда Трампа о нежелании оставаться мировым жандармом.

Однако одно дело — желания, другое дело — возможности. Посмотрим, как у Великобритании получится реализовать свои амбиции в Сирии после ухода американских войск, т.к. с их выводом исчезает большая часть военной инфраструктуры международной коалиции в данной стране.

Следует заметить, что Великобритания развернула бурную военную деятельность на Украине. Кроме этого, высокую активность проявляет британское посольство в Белоруссии.