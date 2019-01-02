Среда, 2 Января 2019 года
20:13:31 МСК

РФ предоставила консульский доступ к подозреваемому в шпионаже жителю США

Политика

28 декабря 2018 г. в Москве при «проведении шпионской акции» был задержан гражданин США Пол Уилан

Москва, 2 января 2019, 20:13 — REGNUM  К гражданину США Полу Уилану, задержанному в Москве по подозрению в шпионаже, предоставлен консульский доступ. Об этом сообщили РИА Новости в МИД Российской Федерации.

«Российская сторона предоставила консульский доступ американской стороне к … П. Уилану», — отметил источник в ведомстве.

Напомним, дипломаты США запросили консульский доступ к задержанному Уилану 31 декабря.

Как передавало ИА REGNUM, 28 декабря 2018 г. в Москве при «проведении шпионской акции» был задержан гражданин США Пол Уилан. В отношении подозреваемого было возбуждено дело.

Читайте также: Госдеп запросил консульский доступ к задержанному в Москве жителю США

А также: В Москве сотрудники ФСБ задержали гражданина США, подозреваемого в шпионаже

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Спецслужбы и шпионаж
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить