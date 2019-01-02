Курдские отряды начали покидать город Манбидж

Манбидж, Сирия, , 19:51 — REGNUM Начался вывод курдских отрядов Народных защитников из Манбиджа. Об этом сообщил Twitter-канал Syria_FreeNews. Информация подкреплена фотографиями. Видеозапись о выводе курдских отрядов разместило и министерство обороны Сирии.

Речь идет о колонне, в которой более 30 автомобилей, принадлежащих курдским вооруженным формированиям. Конвой прошел на восточный берег реки Евфрат через населенный пункт Карак-Козак. Карак-Козак расположен примерно в двадцати пяти километрах от города Манбиджа. По предварительной информации, из Манбиджа вышло четыре сотни бойцов отрядов Народных защитников.

Мероприятия по выводу вооруженных курдских формирований увязаны с договоренностями, которые достигнуты с сирийским правительством. Пока неизвестно, когда и как в город войдет Сирийская арабская армия.

Есть еще один важный момент: в городе находились американские и французские военные, и пока нет информации о том, что они его покинули.

Одно можно сказать определенно. Вывод курдских формирований должен снизить градус напряженности на линии соприкосновения сирийских военных и протурецких боевиков у Манбиджа. Это было одно из основных требований Турции.

ИА REGNUM ранее сообщало, что сирийское правительство сосредоточило у Манбиджа значительные силы: подразделения Национальной гвардии и две танковые дивизии.