Порошенко сообщил о росте товарооборота между Украиной и ЕС

Киев, , 17:56 — REGNUM Объём торговли между Украиной и Европейским союзом (ЕС) за минувшие три года вырос на 40%. Об этом сообщил президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в соцсети Twitter.

«Объём нашей торговли с ЕС (за три года действия зоны свободной торговли) вырос на 40%», — написал глава государства.

По его словам, «усиленное таможенное сотрудничество, заключение соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, адаптация законодательства в сфере фито‑ и санитарных мероприятий» являются следующими приоритетами Украины в развитии торговли с ЕС.

Напомним, 14 декабря 2018 г. депутат Верховной рады Виктор Бондарь в эфире телеканала NewsOne заявил, что ЕС «надурил» Украину в вопросе экономических соглашений. По его словам, ЕС не дает Киеву возможности создать высокотехнологические отрасли, чтобы конкурировать в производстве «вертолетов, поездов и так далее».

Как передавало ИА REGNUM, договор о создании так называемой зоны свободной торговли между Брюсселем и Киевом был подписан в 2014 году.