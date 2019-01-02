Мэй призвала парламент принять соглашение о Брексите и двигаться дальше

Лондон, , 17:27 — REGNUM В 2019 году Соединенное королевство может начать новую главу в своей истории, если парламент страны поддержит соглашение о выходе из Евросоюза, достигнутое правительством и Брюсселем. Об этом в своем новогоднем послании заявила Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании, представляющая консервативную партию, сообщает испанское издание 20 minutos.

«В ближайшие недели депутаты должны принять важное решение. Если парламент поддержит пакт, Соединенное королевство сможет перевернуть страницу», — сказала премьер-министр в своем телевизионном обращении.

В начале декабря Мэй решила отложить голосование за соглашение о Брексите в Палате общин на фоне отсутствия необходимой поддержки большинства. Политик надеется добиться новых уступок от Брюсселя и представить пакт в парламенте еще раз после 9 января.

Пресс-секретарь Downing Street, 10, где расположен кабинет главы британского правительства, заверил, что Мэй в течение новогодних праздников поддерживала контакты с другими европейскими лидерами. Однако им еще предстоит совместная работа, чтобы достичь дополнительных «юридических и политических гарантий», которых требует Лондон.

Премьер-министр Великобритании рассчитывает получить от Брюсселя разъяснения насчет защитного механизма, который был разработан, чтобы избежать появления «жесткой границы» между Северной Ирландией и остальной частью острова после выхода Соединенного королевства из ЕС. Консерваторы, критически настроенные по отношению к соглашению Мэй, считают, что из-за пункта об Ирландии страна может оставаться частью различных структур Евросоюза годами.

«Референдум [о Брексите] 2016 года привел к разделению, но мы все хотим лучшего для нашей страны, так что 2019-й может стать годом, в котором мы отбросим наши разногласия и вместе двинемся вперед, навстречу новым и прочным отношениям с нашими европейскими соседями», — подчеркнула глава правительства, подводя итоги года.

В декабре Тереза Мэй преодолела вотум недоверия, вынесенный ей соратниками по партии консерваторов, но впереди ее может ждать вотум недоверия правительству — если лидер лейбористской оппозиции Джереми Корбин решится на этот шаг.

Говоря о будущем, премьер-министр отметила, что страна не должна забывать о существовании других значимых задач, помимо Брексита, которые ей предстоит решить в 2019 году. Это стало еще одним аргументом в пользу того, что членам парламента стоит поддержать соглашение Мэй с ЕС, ведь тогда правительство сможет направить свою энергию на урегулирование других вопросов.

«Укрепить нашу экономику и выйти на новые рынки, чтобы создать новые рабочие места и возможности по всему Соединенному королевству, и построить жилые дома, в которых нуждается наша страна, чтобы все могли иметь собственное жилье», — вот некоторые из целей, обозначенных британским лидером.

Тереза Мэй также заверила, что правительство «многого добилось» в прошлом году: по ее словам, уровень занятости британцев достиг исторического максимума, внешний долг впервые на памяти поколения начал сокращаться, а количество людей, живущих в условиях крайней нищеты, находится на наиболее низком уровне.

Однако 20 minutos приводит и оппозиционную точку зрения. Лидер лейбористов Джереми Корбин утверждает, что премьер-министр втянула Британию в кризис своим «катастрофическим» управлением процессом Брексита. По мнению Корбина, Мэй заключила с Брюсселем невыгодное соглашение и «подвела жителей всей страны — как тех, кто голосовал за выход из ЕС, так и тех, кто хотел остаться».

«Мы не можем продолжать в том же духе. Лейбористская партия готовится к воплощению радикальной альтернативы, к восстановлению и трансформации нашей страны», — сказал предводитель оппозиционеров.