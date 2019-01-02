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Президент Литвы не выразила соболезнования в связи с ЧП в Магнитогорске

Политика

Даля Грибаускайте традиционно игнорирует несчастья в России

Президент Литвы не выразила соболезнования в связи с ЧП в Магнитогорске
Иван Шилов © ИА REGNUM
Даля Грибаускайте

Вильнюс, 2 января 2019, 17:22 — REGNUM  Президент Литвы Даля Грибаускайте никак не отреагировала на обрушение дома в Магнитогорске, в результате которго, по последним данным погиб уже 21 человек, а несколько десятков по-прежнему числятся пропавшими без вести, сообщает сегодня, 2 января, корреспондент ИА REGNUM. Канцелярия президента Литвы сегодня распространила соболезнование Грибаускайте от имени Литвы Дании, где во время аварии на железнодорожном мосту погибло по меньшей мере шесть человек.

ЧП произошло 2 января утром из-за резкого торможения грузового состава на железнодорожном мосту Большой Белт, соединяющем острова Фюн и Зеландия. В настоящий момент там продолжается спасательная операция.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске обрушился подъезд десятиэтажного дома. Согласно основной версии силовиков, секция рухнула из-за взрыва бытового газа.

По последним данным число погибших возросло до 21 человека. Проводится работа по установлению местонахождения ещё нескольких десятков жильцов, которые сейчас числятся, как пропавшие без вести.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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