Президент Литвы не выразила соболезнования в связи с ЧП в Магнитогорске

Вильнюс, , 17:22 — REGNUM Президент Литвы Даля Грибаускайте никак не отреагировала на обрушение дома в Магнитогорске, в результате которго, по последним данным погиб уже 21 человек, а несколько десятков по-прежнему числятся пропавшими без вести, сообщает сегодня, 2 января, корреспондент ИА REGNUM. Канцелярия президента Литвы сегодня распространила соболезнование Грибаускайте от имени Литвы Дании, где во время аварии на железнодорожном мосту погибло по меньшей мере шесть человек.

ЧП произошло 2 января утром из-за резкого торможения грузового состава на железнодорожном мосту Большой Белт, соединяющем острова Фюн и Зеландия. В настоящий момент там продолжается спасательная операция.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске обрушился подъезд десятиэтажного дома. Согласно основной версии силовиков, секция рухнула из-за взрыва бытового газа.

По последним данным число погибших возросло до 21 человека. Проводится работа по установлению местонахождения ещё нескольких десятков жильцов, которые сейчас числятся, как пропавшие без вести.