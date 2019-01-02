Президент Ирака посетит Турцию 3 января

Анкара, , 16:38 — REGNUM Президент Ирака Бархам Салих прибудет с официальным визитом в Турцию 3 января. Об этом, как передает информагентство Anadolu Ajansı, сообщили в пресс-службе администрации главы турецкого государства.

«Президент ТурцииРеджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры в Анкаре с президентом Ирака Бархамом Салихом», — передает вещатель.

Отмечается, что политики обсудят пути развития сотрудничества между странами в различных сферах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 декабря 2018 г. глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Известно, что политики обсудили темы миграционных потоков в Европе и борьбы с терроризмом, а также ситуацию в Сирии.

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