Помпео потребовал вернуть американского шпиона, задержанного в Москве

Вашингтон, , 16:22 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео потребовал от Российской Федерации немедленно вернуть в Соединённые Штаты американского гражданина Пола Уилана, который был задержан в Москве по обвинению в шпионаже. Об этом сегодня, 2 января, сообщает агентство Bloomberg.

Помпео заявил, что американская сторона просит Россию предоставить подробную информацию об обвинениях, выдвинутых против Уилана. Если американская сторона сочтет обвинения необоснованными, то Вашингтон требует немедленно отпустить гражданина США на родину.

«Мы ясно выразили России нашу надежду на то, чтобы узнать больше об обвинениях, понять, в чем его обвиняют, и, если задержание не обосновано, мы потребуем его немедленного возвращения», — сказал Помпео.

Также государственный секретарь выразил надежду, что российская сторона в ближайшие часы предоставит американским дипломатам консульский доступ к Уилану.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники ФСБ задержали в Москве американского гражданина Пола Уилана, который совершил «шпионскую акцию». Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

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