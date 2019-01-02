Посольство Украины отреагировало на материал CNN о российском Симферополе

Вашингтон, , 15:03 — REGNUM Посольство Украины в США прокомментировало материал, вышедший на сайте телеканала CNN, в котором Симферополь справедливо обозначен как часть Российской Федерации. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном Twitter-аккаунте украинской дипломатической миссии.

На сайте CNN была опубликована подборка фотографий о том, как в разных точках планеты люди встречают Новый год. Среди фотографий был снимок новогоднего салюта на главной площади Симферополя. Фотография была подписана, как снимок из России.

Украинское посольство в США конечно же возбудилось на этот счет и выпустило официальное заявление, в котором дипмиссия призвала CNN «не следовать сценарию России».

«Мы надеемся, что наши друзья из CNN будут лучше проверять факты и выбирать контент», — сказано в Twitter-аккаунте посольства Украины в Вашингтоне.

Напомним, что Крым вернулся в состав Российской Федерации в 2014 году по результатам референдума о самоопределении, проведенного в соответствии с уставом ООН.

Однако пришедшие к власти на Украине бандеровцы и их приспешники не признают право крымчан на самоопределение и продолжают считать Крым украинской территорией. Каждый раз, когда в мире появляется та или иная информация о том, что Крым — это часть России, Киев болезнен и беспомощно протестует.