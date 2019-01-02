В новогоднем послании Алиев заверил, что Баку будет наращивать военную мощь

Баку, , 14:33 — REGNUM «Считаю, что сегодня складывается новая ситуация для урегулирования конфликта (нагорно-карабахского — ИА REGNUM ). Надеюсь, что в 2019 году в этой области могут быть подвижки», — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в новогоднем обращении к народу Азербайджана.

По его словам, в 2018 году Азербайджан добился серьезных позиций в деле урегулирования конфликта.

«Как вам известно, режим криминальной, коррумпированной хунты, узурпировавшей власть в Армении на протяжении 20 лет, пал, и это является полным фиаско захватнической политики, проводимой Арменией против Азербайджана. Могу также сказать, что проводимая нами очень продуманная, целенаправленная и принципиальная политика против Армении дала свои плоды. Мы смогли изолировать Армению от всех региональных и международных проектов, в падении экономики Армении достаточно велика и наша доля», — заявил президент Азербайджана.

При этом он отметил, что мощный военный потенциал Азербайджана является основным фактором для урегулирования конфликта. По его мнению, в последние годы Азербайджану удалось значительно увеличить военную мощь.

«Сегодня азербайджанская армия входит в число сильных армий в мировом масштабе. Азербайджанская армия, оснащенная самым современным оружием и техникой, обладает высочайшей боеспособностью, и мы вновь подтвердили это в нынешнем году. Проведя успешную операцию в нахчыванском направлении азербайджано-армянской границы, азербайджанская армия полностью контролирует 11 тысяч гектаров земли. Возвращение стратегических высот позволяет нам полностью контролировать важные коммуникации и дороги, проходящие через территорию Армении», — заявил Алиев.

Он пообещал, что Баку дальше будет наращивать свою военную мощь. По словам Алиева, Азербайджан хочет урегулировать нагорно-карабахский конфликт мирным путем, но все знают и должны знать, что военный фактор играет особую роль в урегулировании конфликта, и Азербайджан и впредь будет наращивать свою военную мощь.