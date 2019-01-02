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Башар Асад восстановит контроль над всей Сирией

Политика

Начальник военной разведки Израиля: ожидается возвращение всей территории Сирии под контроль Башара Асада при поддержке Москвы

Башар Асад восстановит контроль над всей Сирией
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сирия

Дамаск, 2 января 2019, 14:11 — REGNUM  Издание The Times of Israel опубликовало выдержки из выступления начальника военной разведки Израиля генерал-майора Тамира Хаймана на конференции в Тель-Авиве 31 декабря.

Тамир Хайман заявил, что ожидается возвращение всей территории Сирии под контроль Башара Асада при поддержке Москвы и после полного вывода американских войск. Он подчеркнул, что в этой стране в 2019 году будут существенные перемены.

Он также отметил, что растущее присутствие Тегерана в Ираке означает, что страна может использоваться в качестве базы, с которой Иран может напасть на Израиль.

Генерал-майор Тамир Хайман оценивает, что шансы на конфликт с «Хезболлой» и «ХАМАС» в настоящее время низкие, так как ни одна сторона не заинтересована в конфликте, но существует вероятность того, что к войне может привести какой-нибудь просчет.

Тамир Хайман добавил, что по прежнему замыслу по подземным туннелям на территорию Израиля должны были неожиданно проникнуть сотни боевиков «Хезболлы», а их действия должны были быть поддержаны шквальным минометным и ракетным огнем по израильским войскам с территории Ливана.

По его мнению, успешное проведение операции «Северный щит» по поиску и разрушению подземных туннелей из Ливана на север Израиля предотвратило войну и отложило ее, как минимум, на несколько лет.

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Война в Сирии
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