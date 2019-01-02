Депутат Рады обжалует закрытие избирательных участков в России

Киев, , 12:50 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины, лидер партии «За життя» («За жизнь») Вадим Рабинович заявил, что собирается обжаловать в суде решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины о ликвидации заграничных избирательных участков на территории Российской Федерации.

Напомним, 31 декабря ЦИК Украины объявил, что все пять избирательных участков, которые созданы на постоянной основе на территории России ликвидируются.

Рабинович напомнил, что сотни тысяч, если не миллионы украинских граждан, находятся в России на заработках, или просто временно проживают.

«И вот власть лишает их права голоса. Это не конституционно и противозаконно. Это часть будущих манипуляций на выборах. Я подаю в суд на это решение. Люди — мы не должны молчать! Наших граждан лишают их основного права — участвовать в выборах», — сказал Рабинович.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 декабря на Украине официально стартовала президентская кампания. Кандидаты могут подавать документы для регистрации. Документы будут приниматься до 3 февраля. Сами выборы назначены на 31 марта.