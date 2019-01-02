Среда, 2 Января 2019 года
12:50:55 МСК

Депутат Рады обжалует закрытие избирательных участков в России

Политика

ЦИК Украины решил закрыть все избирательные участки в России

Киев, 2 января 2019, 12:50 — REGNUM  Депутат Верховной рады Украины, лидер партии «За життя» («За жизнь») Вадим Рабинович заявил, что собирается обжаловать в суде решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины о ликвидации заграничных избирательных участков на территории Российской Федерации.

Напомним, 31 декабря ЦИК Украины объявил, что все пять избирательных участков, которые созданы на постоянной основе на территории России ликвидируются.

Рабинович напомнил, что сотни тысяч, если не миллионы украинских граждан, находятся в России на заработках, или просто временно проживают.

«И вот власть лишает их права голоса. Это не конституционно и противозаконно. Это часть будущих манипуляций на выборах. Я подаю в суд на это решение. Люди — мы не должны молчать! Наших граждан лишают их основного права — участвовать в выборах», — сказал Рабинович.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 декабря на Украине официально стартовала президентская кампания. Кандидаты могут подавать документы для регистрации. Документы будут приниматься до 3 февраля. Сами выборы назначены на 31 марта.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить