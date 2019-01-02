Что означает «медленный» вывод военных США из Сирии?

Станислав Тарасов, , 12:11 — REGNUM

Удивительные события происходят на американском политическом небосклоне. Когда в середине декабря прошлого года президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских войск из Сирии, в воздухе запахло крупной сенсацией. Тем более что союзники Вашингтона, если иметь в виду Берлин и Париж, заявили, что «их застали врасплох», и выступили с критикой решения Трампа. В то же время американские СМИ сообщали, что Вашингтон по этому поводу проводил консультации с Лондоном и Анкарой.

В свою очередь французское издание Le Figaro считает, что «Вашингтон, Москва и Анкара обговаривали соглашение», и приводит при этом польскую пословицу: «Если вас нет за столом, значит вы значитесь в меню». Но в качестве какого блюда? Начнем по порядку. Первоначально утверждалось, что США начнут вывод своих солдат из Сирии «в оперативном порядке». Потом Пентагон и государственный департамент США уточнили, что этот процесс займет от 60 до 120 дней, хотя газета The New York Times утверждала, что «вывод будет проведен в течение 30 дней». И вот сейчас появились сообщения, что после встречи Трампа с влиятельным республиканским сенатором Линдси Грэмом принято решение «поставить ситуацию на паузу» и «военные могут получить четыре месяца на безопасный уход из Сирии», что в принципе ничего не меняет. Но дело не только в этом. Радиостанция «Голос Америки», комментируя итоги беседы президента с сенатором, приводит следующие слова Трампа: «Если они хотят, чтобы мы воевали, они также должны платить определенную цену, и иногда речь идет о цене в денежном исчислении. Так что мы не позволим, чтобы все на нас ездили».

Однако кто на ком «ездит» в Сирии и кому конкретно адресованы призывы разделить финансовое бремя, связанное с войной? От кого конкретно США пытаются дистанцироваться в Сирии? Трамп явно таким образом наказывает своих союзников по НАТО и тех членов Европейского союза, которые отказались присоединиться к американским санкциям против Тегерана. Не случайно госсекретарь США Майк Помпео, встречаясь в Бразилии с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху, уверял его в готовности Вашингтона, несмотря на решение вывести войска из Сирии, «продолжить сотрудничество по урегулированию сирийского кризиса и противодействовать Ирану на Ближнем Востоке». Определенный сигнал адресован и Анкаре. В связи с чем турецкое издание Hürriyet Daily News пишет, что несмотря на противоречия между Турцией и США в отношении сирийских курдов, «ранее Анкаре удавалось использовать Вашингтон в качестве противовеса Москве, однако теперь такой возможности у нее не будет и придется договариваться с Москвой напрямую».

Напомним, что Турция — в связи с объявленным выводом американских военных из Сирии и выстроив ранее «Дорожную карту» взаимодействия с США — приостановила намеченную боевую операцию восточнее Евфрата. Что же касается курдов, то турецкое издание прогнозирует их сотрудничество с Дамаском, которое в перспективе может завершиться появлением в Сирии курдской автономии. Представитель «Сирийских демократических сил» (SDF) Мустафа Бали заявил: «Сейчас мы открыты для любых вариантов и любых союзов». Но и иранцы побаиваются курдов из-за довольно беспокойного их меньшинства в собственной стране. На этой почве, как предполагают американские эксперты, в треугольнике Россия — Турция — Иран могут появиться проблемы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности обсудить ситуацию в Сирии «в Москве или в Сочи». На днях в российской столице побывала представительная турецкая делегация. Анкара заявляет, что выступает против» раскола Сирии», но примет ли она проект появления в регионе еще одной курдской автономии, который хорватское издание Advance называет «ближневосточным Косово»?

Американцы не столько бросают курдов, сколько пытаются переложить решение их проблем на плечи других стран. Главную роль в этом отношении будет играть Дамаск. Конечно, уход контингента США из Сирии укрепляет там позиции и Тегерана, что вызывает повышенную обеспокоенность Израиля. Так что во всем регионе меняется расклад сил и появляются новые различные сценария дальнейшего развития событий. При этом нельзя исключать и некоторой геополитической реанимации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Отметим еще один важный момент. Президент Сирии Башар Асад разрешил Тегерану наносить удары по террористам на своей территории без предварительного одобрения Дамаска. Турция без достижения соответствующих договоренностей с Сирией и создания с ней механизмов взаимодействия такой возможности лишена. Так, она не входит в состав информационного центра обмена информацией, в котором состоят представители России, Ирана, Ирака и Сирии.

Не исключено, что Анкара будет продолжать поддерживать контакты с Вашингтоном с определенными вариациями. Скорее всего, вслед за американскими военными Сирию покинут британцы и французы. России, Турции, Сирии и Ирану не придется сражаться с участниками возглавляемой США международной коалиции, которых отодвинули на периферию. Тем не менее, полагает газета The Times, в Сирии рано рассуждать о «победителях» и «побежденных», хотя Вашингтон стремится в дальнейшем снять с себя ответственность за ход событий в Сирии, ограничиваясь лишь позицией внешнего арбитра. Для американцев приоритетом остается Иран, он не снят с прицела, похоже, только меняется тактика воздействия на эту страну. Теперь интрига в том, как дальше будут действовать в этом регионе «оппортунисты» в лице Парижа и Берлина. Будут ли они стремиться укреплять свое влияние в регионе или, как считает Le Figaro, «наблюдать за тем, как Трамп пытается вбить клин в еще не окрепший альянс Москвы, Тегерана и Анкары, чтобы потом самым вступить в игру». Но тут, подчеркивает издание, «главное — не ошибаться с диагнозом», ведь Трамп «не намерен окончательно настроить против себя Россию», которая «не представляет для него внешней угрозы».

И вновь интрига. Согласно ей американский президент якобы планирует «заложить основы для триумвирата Вашингтон — Москва — Пекин» и решить через него иранскую проблему, так как Сирия уже карта отыгранная. Что ж, посмотрим, что из этого выйдет. Ведь Москве не давала оснований сомневаться в принятых обязательствах в рамках альянсов как тактических, так и стратегических.