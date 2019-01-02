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WADA уведомило Россию об отсутствии доступа к данным Московской лаборатории

Политика

Раскручивается очередной виток «допингового» наступления на Россию

Оттава, 2 января 2019, 12:08 — REGNUM  Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с официальным заявлением о том, что у специалистов агентства нет доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории. Соответствующее заявление опубликовано 1 января на официальном сайте WADA.

«Крайний срок (31 декабря 2018 года), до которого власти России должны были предоставить доступ к данным лаборатории, истек, а информация не получена», сказано в заявлении.

Напомним, что российская сторона действительно не предоставила полного доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории специалистам WADA по той причине, что их оборудование, с помощью которого они собирались получить и сохранить эти данные, не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

Президент WADA Крейг Риди выразил разочарование по этому поводу.

Теперь WADA проведет заседание своего комитета по соответствию, на котором будет принято решение, соответствует ли Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) кодексу всемирной организации. Заседание комитета состоится 14−15 января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 сентября 2018 года WADA приняло решение о том, что РУСАДА полностью соотвествует кодексу всемирной организации, но с одной оговоркой — российская сторона должна была до 31 декабря 2018 года предоставить доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории.

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Наступление на Россию под флагом «борьбы с допингом»
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