NASA: Подготовка визита Рогозина в США продолжается

Вашингтон, , 11:41 — REGNUM Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) несмотря на критику некоторых представителей вашингтонского истеблишмента продолжает подготовку визита в Соединённые Штаты руководителя российской корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина. Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на пресс-секретаря NASA Меган Пауэрс.

Она напомнила, что российско-американское отношения в космической сфере уходят корнями в 70-е годы XX века, когда была осуществлена программа «Союз — Аполлон». Также Пауэрс отметила, что глава NASA Джим Брайденстайн в октябре 2018 года был в России, где участвовал в мероприятиях, связанных с отправкой экипажа на Международную космическую станцию.

Пауэрс дала понять, что подготовка визита Рогозина в США продолжается.

Напомним, что ситуацию с визитом Рогозина в США осложняет тот факт, что он Рогозин ещё в 2014 году был включен в черные списки США и ЕС.

Однако Брайденстайн заявил, что Рогозина могут временно вывести из-под американских санкций, чтобы он смог приехать в США и обсудить с NASA дальнейшее сотрудничество.

В Вашингтоне ряд законодателей, как демократов, так и республиканцев, раскритиковал эти планы. Политики стали заявлять, что такие действия подрывают весь режим санкций в отношении России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рогозин собирается посетить США во второй половине февраля.